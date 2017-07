Sofofagate: miembros del gremio confesaron que nunca sospecharon del dueño de empresa de seguridad

Miembros de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) quedaron sorprendidos tras conocer el posible vuelco en el llamado "Sofofagate", caso de supuesto espionaje en el gremio empresarial. De acuerdo a las diligencias, el dueño de la empresa de seguridad Profacis, el excarabinero Rubén Aros Oñate, sería el responsable de haber colocado los micrófonos dentro de las oficinas del ex presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock, y de José Juan Llugany, director de Carozzi.

Los consejeros del gremio afirmaron que nunca sospecharon de Aros y que de confirmarse su participación, creen que no habría actuado solo. Herman Chadwick, presidente de Enel y consejero Sofofa, dijo que todo le parece "curioso". "De todas maneras alguien lo mandó, dudo que haya hecho eso por iniciativa propia”.

Según indicó La Tercera , Fernando Agüero, ex presidente de Sofofa y actual consejero del gremio, confesó que para él todo esto no tiene sentido y no está de acuerdo con que pusiera los micrófonos sin que nadie se lo pidiera. En tanto, José Carreño , presidente de la Asociación de Industriales del Pan de Santiago (Indupan), dijo que es necesario seguir investigando: "No esperábamos que nos terminaran estafando a través del mismo servicio que contratamos”.

Con esto, cambia el foco de la investigación desde una supuesta grabación ilegal a una presunta estafa.