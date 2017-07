La Suprema planteó sus dudas respecto a la creación de 100 nuevos notarios 11:02 El máximo tribunal envió una nota de preocupación al Ministerio de Justicia, pues "no sabemos si técnicamente son necesarios".

El ministro vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, informó que el máximo tribunal envió una nota de preocupación al Ministerio de Justicia tras el anuncio de creación de más de 100 nuevas notarías.



Juica aseguró que la Suprema no tenía conocimiento de la iniciativa y que no saben si técnicamente son necesarias.



Según el ministro, ni ellos ni la Asociación Nacional de Notarios y Conservadores fueron consultados al respecto y sólo conocieron la iniciativa por la prensa.



"La ley autoriza a la Presidenta a crear notarios con informes favorables y eso ha ocurrido frecuentemente (...) pero nos llamó mucho la atención este número bastante alto (...) nos parece que frente a situaciones que son de preocupación del Poder Judicial, es la corte la llamada a informar y tomar conocimiento (...) reconocemos la facultad que tiene el gobierno en la creación de estos notarios, pero hay principio de cortesía en el sentido de que el más alto tribunal de justicia por lo menos esté interiorizado y no sepa de esta creación por la prensa (...) respecto a las verdaderas necesidades, la Corte no tiene conocimiento de por qué se crean en un número tan alto estso cargos y no sabemos si técnicamente son necesarios", dijo Juica.



