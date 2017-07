Así reaccionó Vivi Rodrígues luego que Maldita Moda la escogiera como la peor vestida

11:30 La bailarina entregó un mensaje por su cuenta de Instagram, el que fue alabado por sus seguidores. "Mi propósito de vida no está en lo absoluto en comprar carteras que cuestan $1.000.000", dice un extracto de su publicación.

Este sábado la brasileña Vivi Rodrígues fue elegida una de las peores vestidas de la semana por el programa Maldita Moda de Chilevisión, lo que le valió muchos seguidores defendiéndola ante las críticas y por lo mismo no dudó en entregar un mensaje.

La ex Port Seguro es muy activa en Instagram, red social por donde publicó unas palabras luego que la tildaran de "pasada de moda" por su crop top verde y una falda negra ajustada.

"La verdad es que no vi el programa y en general las críticas constructivas las tomo muy bien, pero quise hacer ese post para decir que sinceramente no me afectan para nada.", partió la brasileña.

Cuando la entrevistaron en el programa, la bailarina indicó que estaba saliendo de una operación, por eso estaba contenta con su nueva figura: "Elegí la falda lápiz para acentuar un poco la cintura y la cadera”.

Sin embargo las críticas de los panelistas también decían que el terciopelo y lo ajustado no iban bien. "en vestirme para agradar a los demás, tampoco en ser fashionista, referente de moda. Soy lo que soy de acuerdo a mi realidad, a mi estilo de vida,", sigue el mensaje de Vivi.

Y agregó: "Soy vanidosa, me gusta mirarme al espejo y quererme,".