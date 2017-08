Alessia contó en TV cómo se convirtió en la primera transgénero en una jefatura chilena

Hace dos semanas la revista Qué Pasa dio a conocer el emocionante caso de Alejandro, un ingeniero industrial de 36 años que desde la infancia se sintió mujer, pero que hace poco más de un año decidió vivir como tal ante la sociedad, lo que incluyó seguir trabajando como jefe funcional SAP en Cencosud, empresa que la apoyó desde las más altas autoridades y creó políticas al respecto.

De esta manera, Alessia se transformó en la primera transgénero en estar a cargo de una jefatura en una empresa chilena. Su caso es atípico, pues las transgénero suelen vivir en la pobreza, discriminadas para acceder a cualquier ocupación. "Toda esta atención y cosas que han salido eran cosas que no esperaba en absoluto. Lo que sí pensaba era tratar de hacer visible esto para tratar de romper estereotipos y paradigmas. En general hay un estereotipo bastante negativo de la gente trans y quiero pensar que yo rompo ese estereotipo y ayudo a vencer prejuicios", dijo ayer en Mentiras Verdaderas.

Para llegar a ese punto se planteó una carta Gantt que incluía tomar clases de baile para aprender a moverse más femenina, de fonoaudiología, para hablar con una voz acorde a su aspecto e incluso de maquillaje. Parte de ese proceso del día a día lo mostró ayer el programa de La Red.

Alessia está casada y su esposa la apoya. Fue en casa donde primero comenzó a vivir como mujer y luego, antes de que en marzo le contara a su jefa que es trans, se fueron de vacaciones por 25 días a Europa, donde vivió socialmente como mujer antes de hacerlo aquí. Fue un "ensayo". Quería saber cómo reaccionaría la gente y como allá no tuvo ningún problema, se animó a dar el siguiente paso e informar en el trabajo que es transgénero y que comenzaría a vivir como mujer.

"Yo tenía todo un discurso preparado y me olvidé absolutamente de todo (...) recuerdo que le dije que al contarle esto iba a quedar muy vulnerable, pero que no iba a renunciar ni nada porque lo primero que iba a pensar es que iba a renunciar. Y le digo, 'Verónica, soy transgénero, ¿tú sabes lo que es eso?' y cada persona a la que le había preguntado me decía no. Y ella me dijo 'sí, sí sé'". Terminada la conversación, Alessia esperaba que su jefa se desligara y le dijera que no sabía qué protocolos se hacían en estos casos, pero en su lugar le dijo "te apoyo. ¿Cuáles son los siguientes pasos?". Desde allí fueron contando laa situación a los siguientes jefes. El caso llegó incluso hasta Horst Paulmann, quien sólo preguntó qué tan bueno era el desempeño de Alessia. Desde entonces comenzaron un proceso con charlas apoyados por Fundación Iguales.

"(La empresa) se ha portado increíble. De verdad hay que reconocier que ha habido un compromiso con la inclusión de corazón, de verdad he sentido a la gente comprometida, entusiasmada y tratando de que todo salga impecable, que yo me integre al equipo y a todo el resto del equipo dándome la bienvenida", relató.