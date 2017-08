Subdirectora del SernamEG (DC) renunció: "Soy consciente que el partido quedó al debe con las mujeres"

La subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), María Luisa España Le-Feuvre, presentó su carta del renuncia al organismo debido a la situación actual de la DC. Esto, principalmente por ratificar la repostulación del diputado Ricardo Rincón al Senado.

En su carta, su principal argumento para dejar el cargo apunta a eso: "Debido a los recientes acontecimientos que aquejan a mí partido, en materias que se relacionan estrechamente con la misión y el quehacer institucional de SernamEG, he tomado la decisión de renunciar a la Subdirección. Desde una mirada personal, humanista cristiana y feminista, no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento, ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres".

España Le-Feuvre agregó que su función en el cargo ha sido trabajar por Chile y representar el compromiso de Bachelet con las mujeres. "Creo fielmente que hemos logrado potenciar las autonomías de las mujeres y niñas, relevando todo tipo de violencia contra las mujeres a un espacio superior. Desde esta premisa, soy consciente que el PDC ha quedado al debe y es por ello mi decisión".