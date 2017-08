DC por continuidad de Goic y bajada de Rincón: “Queremos reivindicar la honra del partido"

La presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, confirmó la continuidad de su campaña presidencial e hizo uso de las facultades que le entregó la Junta Nacional del partido para bajar la repostulación de Ricardo Rincón . La bancada falangista puso todas las candidaturas a su disposición.

El generalísimo de Goic, Jorge Burgos, dijo que “con el liderazgo que tiene mi recomendación es que reformule el comando. Que no sea un grupo de trabajo DC, que sea de ciudadanos. Ciudadanos, no partidos políticos”. Sobre bajar a Rincón el ex ministro del Interior señaló que “pudo haber sido mejor, sin duda”, que diera un paso al costado por su cuenta.

Por su parte, el vicepresidente DC, Matías Walker, destacó que “tomó la decisión que los parlamentarios, alcaldes y las bases de la DC respalda, todos, como partidos, estaremos al lado de nuestra líder y candidata presidencial. Apoyaremos el triunfo de Goic en esta candidatura presidencial”.

Además, agregó que ahora quieren “reivindicar la honra del partido. Esa misma institucionalidad legitima la decisión de respaldar a la Junta Nacional para ejercer las facultades que nuestra candidata tiene de subir o bajar candidaturas, poniendo nuestros cargos a disposición”. Sobre el diputado Rincón subrayó que “se le hizo ver que lo más probable era que la mesa de ayer iba a respaldar unánimente la decisión de Carolina Goic. Hemos actuado frente a nuestra institucionalidad”.

Finalmente, el diputado Fuad Chahín aseguró que le enviaron una carta a la senador Goic donde “todos poníamos nuestras repostulaciones a su disposición, eso incluye la del diputado Ricardo Rincón. Eso fue clave para que Carolina tomara la decisión de seguir y poder salir de nuestra crisis”.

Frente a la posible decisión donde Rincón recurría a asesoría legal para anular la decisión de la presidenta de su partido le mandó a decir que “hago un llamado a Rincón para que no sigamos generándole un daño a nuestro partido y respete la decisión”. “La propia presidenta del partido le pedirá al grupo de abogados que revise todas las candidaturas para poder saber quién los va a ejercer o no”.