Rafael Araneda a favor del aborto y matrimonio igualitario: “Tiene que existir”

El periodista y animador Rafael Araneda se declaró a favor de que en Chile exista el aborto en tres causales y el matrimonio igualitario. Además, agregó que considera que los paneles de debate con los distintos políticos son mucho más flexibles ahora y abordó lo difícil que es envejecer en Chile.

Araneda, en conversación con La Segunda , al ser consultado por ambos proyectos que están en el actual programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet señaló que “hablar de aborto a mí me cuesta mucho. Yo vengo de una formación católica, mis hijos están en un colegio católico; pero creo que, pese a ello, tiene que existir una reglamentación. Y con estas tres causales (riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación), con todo el dolor que implica, tiene que existir. Ahora, utilizar o no esa ley depende de cada individuo”. En el caso de que todos se puedan casar en Chile dijo que “me parece que tiene que haber, que existan las alternativas”.

En la misma publicación le recordaron un cruce que sostuvo con la diputada Camila Vallejo (PC) por su demora en responder sobre su abstención en la votación por el caso Sename, a lo que el conductor de “La Mañana” aseguró que “la pregunta no tiene ningún daño. Las respuestas son las malas. Nos encontramos con contrapreguntas que haría cualquier persona. Algo tan simple como: “No me estás respondiendo”. Si no quiere responderme, que no lo haga. No pasa nada. Uno no tiene por qué ser experto, pero sí tener posiciones y hacer los cuestionamientos correspondientes”.

Continuando el cuestionario Araneda se refirió a la causa por la que marcharía y eligió a los adultos mayores: “Ser viejo en Chile es duro. Creo que es una causa que tiene pocos adeptos, vende poco. Creo que hay algo más transversal que las AFP: la vejez, la desacreditación: “No, es que es muy viejo”. “No. Que jubile. Que no opine”. Los semáforos no tienen la duración para que cruce una señora con bastón, la medicina es cara en Chile. Es un problema complejo como cotizar por 30 años y recibir algo injusto”, sentenció.