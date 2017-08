Núñez arremetió contra Melnick: “No has dado explicaciones sobre Derechos Humanos y tienes una deuda con Chile”

13:42 El parlamentario increpó al ex ministro de Planificación de Augusto Pinochet por su complicidad en la muerte de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987.

El diputado Daniel Núñez (PC) estuvo en el programa “En buen chileno” de Canal 13 para hablar sobre la situación que vive Venezuela y al momento de verse increpado por el panelista Sergio Melnick que lo fustigaba para que dijera que reconociera que el gobierno de Nicolás Maduro era una “dictadura”, el parlamentario le recordó su complicidad en la muerte de compatriotas durante su periodo como ministro de Planificación de Augusto Pinochet.

Un ácido intercambio vivieron Núñez y Melnick donde el diputado le pedía hablar al ex funcionario de Pinochet y disparó que estaba acostumbrado a tener ese estilo para debatir puesto que así había sido “en la dictadura”. Desde ahí la discusión se fue acalorando y el parlamentario le señaló que “¿me disparas sobre Cuba y me tengo que quedar Callado?”, a lo que le refutaron que “no, tú me disparas sobre la dictadura”.

El diputado Núñez se fue en picada y le recordó el caso donde en 1987 un piloto reconoció que en 1987 arrojó desde un helicóptero cinco cuerpos de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: "Yo no te disparé, tú te sentiste aludido porque sabes que tienes una deuda con Chile, porque no has dado explicaciones sobre los Derechos Humanos de cinco personas que desaparecieron cuando eras ministro de Pinochet".

Daniel Núñez le pidió explicaciones sobre este hecho y le preguntó “¿por qué no lo denunciaste?”; frente a lo que Sergio Melnick aseguró que “¿cómo sabes tú que no se lo dije a Pinochet?”. En ese momento el militante comunista le afirmó que “yo te creo, pero dímelo, nunca te he escuchado decirlo y creo que el país se lo merece”.

El intercambio finalizó cuando acordaron que no se iban a poner de acuerdo en el tema y regresaron al tema que los convocaba a pedido del moderador Iván Núñez.