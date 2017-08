Estudiante que empujó a fiscalizadora del Transantiago: "Sólo vi la chaqueta roja y concentré mi rabia"

A 52 días de haber empujado a la fiscalizadora del Transantiago María Angélica Varas a las vías, el estudiante Pablo Alarcón concedió una entrevista al programa Informe Especial de TVN, la que fue emitida esta noche.

Alarcón, quien se encuentra formalizado por homicidio frusrtrado, dijo que "no soy un evasor, cargaba constantemente. Cuando pasé no tenía saldo. Hablaba pacíficamente que estaba atrasado, pero la fiscalización dijo que no. Me lo tomé personal y la discusión fue subiendo de tono".

El estudiante dijo que en ese momento, cuando salió del bus del que fue expulsado, empujó a una fiscalizadora que no había tenido nada que ver con el episodio. "No sé si tengo un por qué. Estoy arrepentido y ojalá ella y su familia me perdonen".

"Solo vi la chaqueta roja y concentré mi rabia" dijo Alarcón.

El estudiante, quien se encuentra en prision preventiva dijo que cuando vio el daño que había causado a la fiscalizadora, "puse mis manos en la cabeza... 'no quería hacer eso'" y que pensó "que la había cagado".

"El cargo de conciencia me va a acompañar toda la vida" dijo Alarcón, quien aseguró que en el momento del hecho, pensó que la fiscalizadora había muerto. "Me vi en la cárcel".

El joven, además, dijo que "no está mal que esté preso" y que espera poder salir de la prisión preventiva en la que se encuentra y retomar sus estudios.

También dijo estar dispuesto a cancelar una indemnización a Varas, sin importar si esta debe salir de un porcentaje fijo de un futuro sueldo.

La fiscalizadora agredida, quien también entregó declaraciones enpara el reportaje, dijo que aún le resta la realización de dos cirugías y que cree que Alarcón "se desquitó porque andar con la misma chaqueta".

La funcionarioa agredida, cree además que el estudiante se fijó en ella, pues los fiscalizadores que lo hicieron descender del bus, eran hombres. "Tengo mucha rabia y tristeza. Se desquitó conmigo porque no se la pudo con los hombres", dijo María Angélica Varas.