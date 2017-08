"La Jueza" y su especial relación con Rodrigo Orias: “Siento orgullo al decir que es un aporte para la sociedad”

Carmen Gloria Arroyo, “la Jueza” de Chilevisión, se refirió en el diario La Cuarta a la especial relación que mantiene con Rodrigo Orias, el joven víctima de una esquizofrenia paranoide con alucinaciones religiosas y demoníacas, que en 2004 asesinó al sacerdote Faustino Gazziero en la Catedral de Santiago.

Arroyo defendió a Orias en ese caso y dijo que “Rodrigo se me había cruzado en la vida y no iba a dejar que terminara ahí. Era un muchacho joven con una enfermedad mental grave y que había llegado a esta situación por no tener un tratamiento adecuado”.

“La Jueza” además recordó que ella adoptó un compromiso con la madre de Orias que, en el tiempo del juicio, padecía una grave enfermedad. “Le dije que iba a seguir siendo la abogada de Rodrigo, independiente de lo que pasara y los años”.

Actualmente, Arroyo mantiene una amistad con Orias, con quien conversa y aconseja en forma periódica, según la publicación.

“Pese a que en este país es tremendamente difícil rehabilitarse, él lo logró, está muy bien y siento orgullo al decir que es un aporte para la sociedad”.

Según La Cuarta, para completar su reinserción social, Rodrigo Orias se cambió el nombre, cambió su aspecto físico debido a que se dedicó al fisicoculturismo y, se mantiene su tratamiento siquiátrico. Vive solo, culminó sus estudios y trabaja como ceramista.