Madre malpensada regañó a su hija sin razón

No todo es lo que parece. Así lo aprendió una madre de Reino Unido, que cuando fue a sacar la loza del lavavajillas, se encontró con un extraño artilugio con forma fálica, por lo que inmediato pensó que se trataba de algo de su hija.

Todo el día le estuvo dando vueltas al tema y cuando su hija llegó, la increpó.

"Mamá ha encontrado esto en el lavavajillas, me lo trae envuelto en una toalla y me lo arrojó preguntándome qué demonios es eso que he echado en el lavavajillas", contó la joven en Snapchat.

Lo gracioso es que no era nada de lo que la madre había pensado.

"Es una taza que se encoge. Luego me contó lo incómoda que se había sentido durante todo el día", recogió el Huffington Post