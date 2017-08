Samu tuvo que socorrer a anciano de 87 años que se sintió mal tras tener sexo

Un particular caso tuvo que atender el equipo del Samu que sigue el programa de CHV, " Alerta Máxima ": tuvieron que socorrer a un anciano de 87 años que sufrió una baja de presión porque habría tenido sexo.Así al menos lo revelaron sus hijas cuando el equipo llegó a la casa. "Tuvieron sexo parece", le dijo bajito una de ellas y entre risas al paramédico, mientras que la mujer del paciente se reía desde una esquina. Las mujeres llamaron al 131 porque el hombre "no respiraba"."Al parecer el paciente con su señora habrían estado teniendo algún tipo de actividad física entre pareja", contó el encargado.Sin embargo, el hombre tampoco habría estado alimentándose bien ni habría sido constante con sus medicamentos, lo que complicó su situación, aunque no fue necesario llevarlo a un centro asistencial.