"Pastoral del terror": así calificó Felipe Berríos la carta de Medina contra el aborto

En la misiva también decía que "quienes se hacen cómplice de tal atrocidad no deben recibir el voto de ningún cristiano", en directa alusión a Carolina Goic.

El cardenal Jorge Medina envió una carta a El Mercurio hoy, donde rechaza el proyecto de despenalización del aborto en tres causales y fustiga a los candidatos que lo apoyen, dirigiéndose directamente a Carolina Goic, pero sin nombrarla. "Quienes se hacen cómplice de tal atrocidad no deben recibir el voto de ningún cristiano", dice parte de la carta.

Hoy, en conversación con Una Nueva Mañana de radio Cooperativa , el sacerdote Felipe Berríos sostuvo que la carta de Medina corresponde a "la típica pastoral del terror".

"Es de una agresividad, es la típica pastoral del terror, que es la que siempre ha ejercido el cardenal Medina. Es una carta desalmada que no ve el alma de las personas en las situaciones y uno no puede dejarla pasar", manifestó explicando que los aprlamentarios votan a conciencia y que ello debe ser respetado.

Berríos aclaró que él, como sacerdote católico, "no está a favor del aborto porque para mí la vida es un don de Dios", pero que "ese mismo respeto a la vida me hace respetar la conciencia de las personas. No puedo decirle yo cómo tiene que votar, o un cardenal o los obispos, a un congresista".

En esa línea, dijo que si la carta de Medina obligara a los parlamentarios a votar como él quiere y no según dicta su conciencia, los estaría obligando a pecar.