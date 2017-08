Abogado de ex uniformados presentará recurso para impedir el cierre de Punta Peuco

El abogado Raúl Meza, que representa a varios ex uniformados condenados por casos de Derechos Humanos, dijo que presentará un recurso para impedir el cierre del penal Punta Peuco.

"Estamos preparando informes psicológicos y psiquiátricos de las consecuencias que significaría el traslado de personas con enfermedades crónicas, mayores de 75 años. Todo esto se va a presentar en el recurso", dijo a radio Cooperativa

Según La Tercera, el recinto, ubicado en Til Til, podría ser cerrado en septiembre

"No nos sorprenden estos trascendidos de prensa. Solo tenemos información extraoficial. Hay una dicotomía entre los trascendidos de prensa y la información extraoficial de Gendarmería, que dice que no existe la capacidad física para trasladar a 130 reos de Punta Peuco. Hoy desde el punto de vista técnico no se cierra Puenta Peuco", puntualizó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, comentó que "hace rato que los sectores vinculados a los violadores de DDHH buscan desviar la atención y han hecho una campaña por la edad de los violadores. El foco no es la edad, no creo que los acusados por delitos comunes sean todos menores de 50 años. El foco es que parte de la impunidad para los violadores de DDHH es que desarrollan su pena en una cárcel especial. Espero que esto no sea un rumor".

La dirigenta sostuvo que "los presos de Punta Peuco reciben siempre que así lo requieran atención médica en el hospital de Carabineros y Militar. A ellos les duele un dedo y los llevan. Todos tienen que tener la misma atención. No podemos seguir haciendo un show".