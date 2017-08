Contralor acusó que dichos de Codelco sobre un "cambio de criterio" en auditoría realizada son "injustos"

El contralor Jorge Bermúdez asistió esta mañana a la comisión investigadora donde se indaga la utilización de recursos públicos de Codelco. Tras la sesión, la autoridad recalcó que los dichos de la estatal sobre que el organismo fiscalizador hizo uso de una función regulatoria impropia, son "injustos".

La cuprífera acusó a Contraloría de un cambio de criterio al aplicar la Ley de Compras Públicas y no la de Sociedades Anónimas, por las cuales Codelco debe regirse. Por eso mismo es que acudieron a tribunales, luego que no encontraran un acuerdo por la vía administrativa.

Tras la decisión, Bermúdez aclaró que con este conflicto judicializado, la Contraloría no dudará en contestar. "Precisamente el tema se trata de eso; es decir, de las facultades de la Contraloría", afirmó.

Según señaló el Diario Financiero , la auditoría que hizo Contraloría radica en una irregularidad de contratos en la compra de bienes y servicios con partes relacionados a un dictamen sobre la indemnización, en donde se cuestiona la libertad patrimonial de la minera.

Contraloría intervino luego que el senador Pedro Araya recibiera una denuncia de un extrabajador, acusando que un exdirectivo de Codelco recibió $$500 millones, por eso realizaron la auditoría, con el fin de conocer la forma en que se están ejecutando los planes de retiro de los funcionarios y negociaciones colectivas de la cuprífera, según detalló La Tercera

En cuanto a la acusación de "cambio de criterio", el contralor se defendió y no sólo calificó los dichos de la empresa como injustos, sino también "los dichos de las altas autoridades".

"Si uno mira el informe del año 2005 y lo compara con el de este año, las observaciones con prácticamente calcadas. Cambian nombres, montos, pero no hay cambio de criterio", aseguró Bermúdez tras la sesión.

Por otro lado, también se refirió a que la empresa difundió dicho informe, pese a que tenía un carácter de "reservado". "Si constituye o no un tipo de delito tendrá que determinarlo la justicia. Me llama la atención que esto que es tan relevante, como es la reserva del informe, se haya hecho público. Me llama la atención”, precisó.

Cabe destacar que en 1976 se estableció un decreto donde se creó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y se determinó que fuera el único órgano fiscalizador de Codelco, impidiendo que Controlaría hiciera este tipo de auditorías. Sin embargo, un artículo faculta al contralor a intervenir "cuando circunstancias especiales así lo aconsejen".

En relación a otro tema similar a la disputa que mantiene con Codelco, está la inédita fiscalización a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). En ese caso, Bermúdez aclaró que tiene diferencias con el superintendente Eric Parrado y eso ha generado "resistencia a la auditoria". Por lo mismo, agregó que mañana se reunirá con el superintendente para seguir con el proceso. En 90 años no se ha realizado una auditoría a la entidad recién señalada.