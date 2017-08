Brasileña que hace tatuajes feos se volvió todo un fenómeno en redes sociales

Los feos y desproporcionados dibujos que hace una tatuadora brasileña se volvieron furor sin que ella lo pensara. Helen Fernandes de 26 años es todo un fenómeno de las redes sociales por el estilo de sus diseños y decenas de personas ya han acudido a ella para tatuarse.

De acuerdo a medios brasileños , ella le hizo un tatuaje a su pareja por diversión y luego su círculo de amigas quiso lo mismo, así fue como llegaron verdaderos clientes pidiendo el mismo estilo de tatuaje y decidió cobrar por ellos.

Su popularidad se vio reflejada principalmente en Instagram donde pasó a ser una usuaria modesta con pocos seguidores a tener ahora más de 16 mil personas, pese que sus tatuajes son considerados "sin calidad" en el rubro.

"Las personas [que me buscan] señalan que les gusta la expresividad de los dibujos (...) pretendo continuar, porque me gusta mucho. Es muy placentero. No quiero cambiar mi tipo de dibujo, quiero mejorar mi técnica. Me gusta trabajar con la cosa más cómica, pero divertida", sostuvo la joven.