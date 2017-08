Ossandón denunció que recibió amenazas la noche antes de las primarias

El ex precandidato presidencial y actual senador de RN, Manuel José Ossandón, denunció ante el Ministerio Público haber sido amenazado la noche anterior de las elecciones primarias

Según informa hoy La Segunda , la acción legal es a raíz de una carta de ocho páginas escrita por Jaime Montero donde según sus propias palabras a la publicación, quería manifestarle "mi rechazo a la teoría de la confabulación que él armó diciendo que detrás de esto estaba el piñerismo".

¿Quién es Montero? es el ex cuñado de la periodista Pilar Molina, la profesional que durante un debate radial deslizó que Ossandón había pedido boletas falsas cuando fue alcalde de Pirque.

¿Y qué rol jugó Montero en esto? es amigo de Juan José Gana, el empresario que aseguró que Ossandón le pidió boletas por $ 5 millones. Según su relato, Gana le pidió que lo contactara con Molina, "pero ella no es parte de ninguna confabulación".

Según Montero, a raíz de la denuncia, ha ido el OS-9 y el OS-7 de Carabineros a su casa, "lo que es una demostración de un poderoso. Yo ya declaré en Fiscalía y revisaron mi casa".

La carta en cuestión está dividida en cinco subtítulos: "Los hechos", "mentitoso profesional", "mal católico", "mal chileno", "incompetente e inculto" y termina diciendo "no me vuelvas a amenazar o insultar públicamente, a mí o alguien de mi familia, esta vez no te la dejaré pasar. Sin otro particular, Jaime Montero".

Consultado por la misma publicación, Ossandón manifestó que "claramente esta fue una operación orquestada en mi contra que pretendió dañarme en medio de una elección. Hoy está todo en manos de un fiscal".