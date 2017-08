La hija menor de Bachelet pololea con el cantante de Villa Cariño: "Estamos felices"

El vocalista del grupo Villa Cariño anda feliz por la vida: está enamorado. Así se lo reconoció al diario La Cuarta , donde también reveló que su media naranja es Sofía Henríquez Bachelet , la hija menor de la Presidenta Michelle Bachelet.

Ambos se conocieron trabajando por el Frente Amplio y está pronto a conocer a su suegra. "(Ella) ¡Me quiere, jajajá! Pronto estoy invitado a almorzar a su casa. De seguro que ahí me va a rayar bien la cancha, jajajá", contó.

El hombre confesó que está muy enamorado y que para estar con ella “tuve que demostrarle que soy una persona que está a su altura humana. Ella es una mujer grandiosa y muy inteligente”.

"Estamos felices, esto es algo muy lindo. Me siento en un gran momento, porque en lo artístico he tenido un año formidable. Me faltaba también encontrar esa alegría en lo emocional, en lo afectivo, y todo eso lo tengo en Sofía", dijo el cantante demostrando toda su felicidad.