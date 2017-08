Amerika'n Sound lanzó videoclip de su nueva canción "Que no me falte tu amor"

Amerika'n Sound lanzó hoy su nuevo videoclip de la canción "Que no me falte tu amor". La banda trae un renovado estilo no sólo en cuanto al look de los integrantes, sino también en los ritmos urbanos que resuenan en el ámbito musical, tales como el Rap, Hip Hop y Reggaeton, y que incorporan en su nueva producción musical.

Actualmente, quienes integran Amerika'n Sound son el vocalista Johan Villagra, César Lecaros en el teclado, Bruce Adaro en la batería, Ariel Marín en guitarra y Nano Red como bajista.

Los integrantes le dieron un giro a su imagen para celebrar sus 21 años de trayectoria y para ello, se pusieron en manos del diseñador nacional Ricardo Oyarzún.

En este regreso a los escenarios, Amerika'n Sound ha querido continuar con la mezcla de ritmos, cumbia de Bolivia, Perú, México y Argentina, que dieron vida a su estilo musical.