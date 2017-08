Suben los divorcios de matrimonios que duraron menos de cinco años

Cifras del Registro Civil arrojaron que los divorcios de matrimonios de cinco o menos años, subieron 525%: si en 2006 fueron 578, en 2016, llegaron a 3.035.

10 parejas se separaron antes de cumplir un año de matrimonio.

Pese a ello, informó Emol , el grueso de los divircios ocurrió en parejas que estuvieron casadas entre 15 y 30 años, siendo el año 22 el más crítico. No obstante, también se registraron parejas (70) que se divorciaron después de 60 años de estar casados.

"En el imaginario de la juventud actual, la gente se puede separar y tener una oportunidad con otra pareja, y los hijos no se ven tan afectados si la pareja se separa bien. Hay mucha más claridad y transparencia en el tema de la pareja", explicó Juan Yáñez, director de la Clínica de Atención Psicológica de la U. de Chile y experto en terapia de parejas, a la publicación. El estrés y la exigencia de la vida actual también influyen en que las parejas no resistan, opinó Cristián Parker, Doctor en Sociología de la U. de Santiago. Ambos coincidieron es que es preferible terminar cuando antes una relación que no resulta en vez de mantenerla viva artificialmente.