Javier Miranda quiere regresar a la TV a sus 87 años: “Sé que sería un aporte”

11:06 El icónico ex presentador aseguró que las personas lo extrañan y que se siente capaz de concucir el noticiario de algún canal.

El icónico ex presentador de programas, Javier Miranda, quiere regresar a la TV a sus 87 años. Aseguró que se siente capaz y sería un aporte. Hace quince años está alejado de la televisión, tras emigrar de Canal 13 luego de animar estelares y conducir las noticias.

Miranda, en conversación con La Cuarta, dijo que "no soy el dueño de los canales y ellos sabrán la razón por la que no estoy. Yo me siento capaz de estar ahí, sé que sería un aporte". Además, agregó que "sé que aún tengo algo que aportar a la televisión".

El emblemático rostro argumento su anhelo asegurando que “hay noticiarios en los que no se entiende lo que dicen” y que el público se ha acercado pidiéndole regresar a la pantalla chica, específicamente a conducir noticias de algún canal.