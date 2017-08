Psicóloga sobre "Dímelo bonito": "Subir el video me parece mucho más grave que la situación misma"

12:45 Dominique Karahanian explicó a SoyChile.cl que el fenómeno del troleo responde a disconformidades en otros aspectos de la sociedad. "Para tener más 'llikes', no pienso que a quien estoy grabando tiene una historia de vida y lo puedo afectar", agregó.

Ayer el video de una dramática propuesta de matrimonio o más conocido ahora como "Dímelo bonito", se volvió viral en minutos y a horas de ser publicado fue trending topic en Twitter. Las opiniones estaban divididas, mientras que algunos empatizaban con la mujer, otros la criticaron duramente. Todos claro, desde sus computadores o smartphones, porque al momento de la grabación ninguno de los presentes intervino u opinó al respecto.

¿Qué factores nos llevan a ser tan hostiles y poco empáticos con el otro en internet? ¿Por qué ocupamos memes para ser parte del fenómeno del momento? ¿Qué nos lleva a opinar de una historia que no conocemos en lo más mínimo?respondió a éstas y otras interrogantes a SoyChile.cl sobre el viral filmado en Santiago.

"Acá existe un fenómeno que tiene que ver con. Solo voy y digo lo que a mí me parece que no está bien", explicó la psicóloga.

Karahanian argumentó que este fenómeno globaly que se ven evidenciadas con este tipo de actos. Por ejemplo, el actuar del resto es muy parecido a lo que ocurre cuando un grupo de personas lincha públicamente a un delincuente que robó un celular.

. En este video, si hubiese sido un hombre el que pide matrimonio - como está socialmente estipulado - seguramente los tipos de comentarios hubieran sido otros y no como los de ahora, en contra de la mujer", precisó.

La profesional sostuvo que, una línea invisible que era muy clara antes del internet.

"Cuando yo decido grabar algo y luego subirlo yo tengo una responsabilidad social al hacerlo. Desde mi punto de vista,. Tiene que ver un poco con la ética de las personas, en pensar, ¿qué le pasará a esta mujer cuando vea que el video tiene más de dos millones de reproducciones?", afirmó.

Karahanian dijo que la "adicción al 'like' (me gusta)" de las personas, que quieren ser más vistos o tener más comentarios en sus páginas es bastante patológica. ", no voy a mirar que a quién estoy grabando tiene una historia de vida detrás y lo que yo haga lo puedo afectar".

Algo similar sucede con lospues quienes se hacen parte del viral compartiendo este tipo de imágenes también responden a la idiosincrasia de la burla, ". Estamos súper acostumbrados, pero es muy violento", agregó la psicóloga.

Muchos han comentado que "Dímelo Bonito" se trataría de un experimento social, pero - sea verdad o no - se ha viralizado que la pareja protagonista está casada desde hace tiempo y que ella tiene problemas psiquiátricos. Un usuario dijo conocer a ambos y compartió una imagen de la supuesta boda.

Karahanian indicó que independiente de lo que se diga lo cierto es que nadie conoce realmente la historia que está detrás del viral.

Y reflexionó, ". La responsabilidad en este caso recae en la idea de ojalá contenerla como lo hace una mujer al final del video, quizás tratar que se ponga en otro lugar, porque está expuesta al paso de las micros.".