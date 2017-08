Dictarán acusaciones contra los seis procesados por el asesinato de Frei Montalva

El fallo del ministro Alejandro Madrid dictará acusaciones contra los seis procesados por el asesinato de Eduardo Frei Montalva. Patricio Silva Garín, sindicado como autor del crimen contra el ex presidente; Raúl Lillo, agente que dirigía al grupo que controlaba a la Democracia Cristiana (DC) en Dictadura, Luis Becerra Arancibia, chofer y persona de confianza del ex mandatario y al doctor Pedro Valdivia, como autores del crimen.

Además, como cómplices, los médicos Hernán Rosenberg y Sergio González quienes removieron los órganos de Frei y realizaron su autopsia.

Carmen Frei, hija del ex mandatario, dijo que “sabemos la resolución del juez y estamos muy conmovidos, han sido 17 años desde que presentamos la querella en la justicia. Ha sido un periodo largo y doloroso que ratifica la sentencia de hace siete años de las personas que asesinaron a mi papá.

Frei detalló que “al principio eran dudas razonables y hoy hay certeza de que el presidente Frei Montalva fue asesinado. Es un día de dolor saber todo el sufrimiento y todos los vejámenes que sufrió su cuerpo. Quedaban pedazos del cuerpo de mi papá”.

También, agregó que “mi papá fue consecuente y actuó con mucha fuerza contra la dictadura militar y se transformó en una amenaza y lo eliminaron como eliminaron a muchos otros (…) Fue una operación hecha por civiles y militares mandada por Augusto Pinochet”.

Finalmente, la hija del ex jefe de Estado, hizo un llamado: “Le pedimos al Ejército enfrentar lo que hicieron para que no ocurra nunca más” y que sus disculpas vengan con actos, donde entreguen la información para conocer los detalles de tantos casos que aún no se resuelven.

Por su parte, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, afirmó que "evidentemente nunca se había visto una cosa similar. Nunca en la historia un presidente de chile había sido asesinado".

El también ex presidente adelantó que "muchos van a negar este hecho. Nosotros como familia queremos agradecer al ministro Madrid por su trabajo y esperamos que llegue la justicia así como la de muchos chilenos que no saben el paradero de sus seres queridos".