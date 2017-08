La PUC se quiere desligar de Canal 13

Canal 13 pertenece en un 67% a Andrónico Luksic y en 33% a la Pontificia Universidad Católica (PUC). Sin embargo el plantel universitario ya no está interesado en seguir en ese negocio y puso su su parte en venta.

Las razones son financieras y de línea editorial, explicó el rector de la universidad, Ignacio Sánchez a La Segunda

"Hoy un canal comercial, desde el punto de vista económico, es un riesgo y la universidad no se puede dar el lujo de tener pérdidas significativas en un proyecto así. Y desde lo editorial, si bien compartimos un 70%, 80% o hasta 90% de los contenidos, siempre hay un porcentaje que no representa a la universidad. Por lo tanto, tener hoy un canal en completa sintonía con la línea editorial de la UC es muy difícil por el tema del rating. Hoy la universidad no tiene razones para estar en la televisión comercial"; dijo.

Sánchez agregó que están trabajando mano a mano con Luksic "para encontrar alguien que se quiera asociar con él tomando la parte nuestra". En noviembre decidirán si la UC le compra 17% al empresario, para así poder ofertar el 50% del canal.

Sánchez dijo que no descartan contar con otro medio de comunicación de corte universitario para generar contenidos propios.