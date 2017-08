El 86,7% de estudiantes con gratuidad continuaron estudiando su carrera este año

10:25 Según el Mineduc, eso demuestra que la posibilidad de estudiar gratis genera un compromiso de los estudiantes. La retención en alumnos que no tuvieron el beneficio, sólo alcanzó 77,9%.

De acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Mineduc, el 86,7% de los estudiantes que fueron beneficiados con la gratuidad en 2016 continuaron estudiando su carrera este 2017.

El año pasado cerca de 128 mil alumnos fueron beneficiados y para este, se sumarán 262 mil.

Las cifras que fueron elaboradas gracias al reporte de las casas de estudios que tienen adscritos a la gratuidad son positivas, pues superan el promedio de retención que tienen lo planteles, que es de 82,6%.

"La tasa es significativamente", indicó el ministerio.

Según detalló El Mercurio , también se puede comparar la retención de alumnos con gratuidad y con el resto del sistema, la que es de 18 puntos superior por quienes tienen el beneficio.

"Esto demuestra que", precisaron desde el Mineduc.

En totla, 48.555 estudiantes de primer año pudieron obtener gratuidad. De ellos, 4.142 no tienen el beneficio este 2017. Según indicaron, la mayoría dejó de tenerlo porque no se matricularon en ninguna institución y otros no se adscribieron a planteles adscritos.