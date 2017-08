Fiscalía indaga en correos del Sename por detalles de intervención física a Lissette Villa

De acuerdo con información de El Mercurio, el fiscal que indaga las muertes en el Servicio Nacional de Menores, (Sename), Marcos Emilfork, centra sus esfuerzos en conocer, en el caso del deceso de la niña Lissette Villa, cuánto conocieron en el ministerio de Justicia sobre las denominadas contenciones aplicadas a la menor.

Ello, sostiene la publicación, pues el eventual conocimiento de las autoridades del ministerio, respecto de una posible intervención física en la muerte de Lissette Villa, podría configurar el delito de obstrucción a la investigación, en tanto que los detalles del fallecimiento de la niña no fueron entregados de forma inmediata.

Una de las claves de la investigación sería un intercambio de correos electrónicos donde se solicitaron y enviaron detalles de la muerte de la niña, los que habían sido solicitados por la jefa de la unidad de estudios del Sename.

El correo fue enviado por la ex jefa de comunicaciones del servicio, Catalina Huidobro a Mónica Monje, ex directora del Cread Galvarino. La respuesta, fue enviada con copia a cuatro personas, entre ellas, Camila Avilés, una de las asesoras de la ex directora del Sename, Marcela Labraña.

En sus declaraciones ante la Fiscalía, tanto Labraña, como la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, dijeron no haber tenido conocimiento de los detalles que aparecen en el correo, el que fue enviado un día después de la conferencia de prensa de Labraña, donde atribuyó la muerte de la menor a las secuelas de la descompensación sufrida por la niña tras recibir una visita no adecuada.