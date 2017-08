Guido Girardi llamó a denunciar el rodeo ante la Fiscalía por la “Ley Cholito”

El senador del PPD, Guido Girardi, reiteró en conversación con radio Universo su oposición al rodeo y, llamó a sus detractores, a denunciar su práctica ante la Fiscalía.

Girardi dijo que “porque las tradiciones evolucionan y avanzan, y la sociedad tiene conciencia de nuevos valores, nosotros cuestionamos que se pueda tener una actividad de esparcimiento, de pasatiempo, viendo a un animal sufrir”.

Respecto de las eventuales acciones ante la justicia en contra de la práctica, el parlamentario dijo que “lo que yo he dicho es que también se podría aplicar la Ley Cholito y habría que ir a denunciar esto al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que investigar. Tu puedes llevar fotos, videos y es evidente que ahí hay una situación de maltrato. Yo creo que acá no hay nadie que, siendo riguroso, diga que no hay maltrato cuando un animal es brutalmente estrellado contra un muro“.

“Eso es maltrato, o sea, ¿que le pasaría a un ser humano en las mismas condiciones de ser estrellado como un caballo contra el muro?. Es una cuestión bastante dolorosa, de daño. Claro como los novillos no pueden hablar, hay situaciones de estrés, de angustia, los animales se escapan, les tuercen la cola. Yo mismo he visto como con una picana con un clavo en la punta los movilizan, cuando no quieren movilizarse” dijo Girardi.

En la conversación radial, el senador planteó además que “las tradiciones tienen que evolucionar. En el pasado estaban los circos romanos, había sacrificios humanos a los dioses por parte de comunidades ancestrales. De hecho, en Barcelona se prohibieron las corridas de toros. O sea, el mundo civilizado también va a adquiriendo nuevos valores”.

“Estamos en un tiempos en que nuestra humanidad no tiene para qué poner como valor fundamental y particularmente hacia los niños, que uno pueda disfrutar, ser feliz y pasarlo bien en familia, viendo a un ser vivo sufrir. Ese es el cuestionamiento que yo hago”, dijo Girardi.