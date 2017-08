Jorge Alis llamó a usar condones en divertido video: "¡No seas pelotudo!"

El comediante Jorge Alis sorprendió en redes sociales con un nuevo video donde hace un llamado a mejorar la educación sexual, esto especialmente por el aumento de 66 % de casos de VIH en el país en un periodo de seis años.

El argentino aparece junto a famoso youtuber, el "Pollo" Castillo, manteniendo una conversación de padre a hijo sobre el VIH.

Al final del video el mensaje que ambos entregan es un llamado a educar a los hijos en materia de sexualidad y este tipo de enfermedades. "Hablemos con la verdad, el sida no mata, pero si no te haces el examen, sí. Usa condón, no seas pollo".