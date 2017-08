La fundación que interviene patios de colegios continúa su cruzada en el norte de Chile

Cuando formaba parte del programa “Enseña Chile”, Ángela Ibáñez conoció muchos patios de escuelas y las dinámicas sociales que se daban durante los recreos. Al notar que ese espacio, tan importante para los alumnos, estaba siendo desaprovechado, la joven se preguntó cómo podía diseñar un nuevo ambiente, más creativo e inclusivo, a fin de mejorar la cultura escolar.

Con esa pregunta en mente, y en el marco de una tesis que debía presentar como parte de sus estudios en Paisajes del Aprendizaje, Ibáñez conoció varios casos donde los patios de las escuelas contribuían a la mejora de la comunidad educativa. Entonces decidió juntarse con un grupo de amigas y entre todas le dieron vida a Patio Vivo: una fundación que desde 2014 realiza intervenciones en patios escolares para generar un paisaje de aprendizaje, promoviendo la vida saludable, el contacto con la naturaleza, la creatividad y la buena convivencia entre los estudiantes.

Tras intervenir 22 colegios y jardines de infantiles en distintas regiones del país, Ibáñez le explica a Soychile.cl la importancia del juego como espacio de aprendizaje y por qué las escuelas, a través de sus espacios, deberían expresar también los valores culturales de los alumnos que allí estudian.

"En Patio Vivo siempre buscamos ciertos elementos culturales propios de donde están insertas las escuelas para ponerlos en valor. Porque las escuelas se han hecho iguales desde Arica a Punta Arenas y no expresan ni promueven estos valores. Y el espacio, como tercer profesor, es perfecto para hacerlo.

En la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, hoy estamos trabajando e investigando sobre la cultura aymara y qué es lo que pasa con el Valle de Lluta, donde está ubicado el colegio. Por otro lado, en La Araucanía, donde hicimos el mismo ejercicio de entender la cultura mapuche, era muy importante darle prioridad a los bosques y a la naturaleza, ya que los mismos alumnos nos decían que necesitaban tener a los árboles cerca, porque si bien viven en el campo, cuando iban a la escuela veían un vacío de cemento. Otro es el caso de Rancagua, donde la cultura campesina es muy potente, y sin embargo, se queda afuera de la escuela, entonces nos preguntamos cómo esa cultura, que está en la historia de los niños porque viene desde sus abuelos, podía estar presente en su educación.

Entonces trabajamos mucho con el ladrillo como material y con huertos frutales. En la Región Metropolitana, si bien depende mucho de la comuna, hemos rescatado elementos de la cordillera. En La Pintana, por ejemplo, hemos trabajado con la piedra pensando en la relación con el río Maipo y la cordillera".

"Está el testimonio de las comunidades, de los profesores y directivos. Cifras todavía no hemos sacado, porque debemos hacer estudios de impacto. Pero sí a nivel cuantitativo los profesores han dicho que mejora la convivencia mucho. Hoy en día los niños salen a jugar de diferentes maneras y ya no salen a un vacío de cemento donde se prestaba el recreo para cosas que no eran buenas. Ya no es el momento caótico que era antes donde se levantaba polvo o habían discusiones luego de un partido de fútbol. Los niños están aprendiendo y haciendo cosas. Además, se mueven más que antes, ahora hay juegos de barras, lomas para subir y bajar, usan el cuerpo de otra manera.

"El tema de la tecnología y el sedentarismo se nota en los patios y es un problema. Muchos colegios nos llaman porque no saben qué hacer, ya que los niños se quedan sentados en el pasillo jugando con el celular y no salen a sociabilizar con sus compañeros. Los niños de educación básica, en cambio, se mueven más porque su cuerpo está en pleno desarrollo.

El juego es inherente a la naturaleza de las personas y es la forma en que el cuerpo se desarrolla y aprendemos muchos hábitos. El problema es el declive que ha habido en los últimos sesenta años en cuanto a la cantidad de juegos que practican los niños y el tiempo que le dedican. Hay varias investigaciones que muestran como esa caída va en directa relación con el aumento de problemas mentales y emocionales en niños. Por eso, al estar creciendo considerablemente el sedentarismo, los investigadores recomiendan volver al juego al aire libre, donde el cuerpo pueda moverse libremente".

"Los procesos de participación los hacemos con niños que son elegidos al azar. Y nos ha pasado algo súper bonito, donde aparece esa cosa universal de los niños por el juego. Aparecen alumnos que quieren lugares con sombra, rincones donde conversar, ver las estrellas o jugar fútbol. Es bonito que te pidan lugares para convivir con otros.

Lo que sí nos hemos dado cuenta, en especial en una escuela en Recoleta, donde más del 50% de los niños son inmigrantes, es que ellos nos contaban que en Chile se juega menos que en su país natal y que no hay árboles.

Nuestros patios buscan ser espacios de integración donde haya lugar para todo tipo de personalidades. Si bien hoy en día predomina el fútbol o las pelotas, a muchos niños no les gusta hacer ese tipo actividad, en especial a las niñas, entonces buscamos activar con intervenciones otros espacios, sin dejar afuera las canchas de fútbol. Además, en los patios hay rampas y suelos donde se pueden mover con facilidad las personas en situación de discapacidad".