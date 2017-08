Alberto Mayol: "Fue una decisión mal tomada de la que ni siquiera me han notificado"

08:44 El ex precandidato del Frente Amplio se refirió a la decisión del conglomerado de rechazar su candidatura al Congreso, a raíz de un audio que envió a Natalia Castillo y Giorgio Jackson. Dijo que si la medida no se revierte "tendré que asumir las consecuencias".

El ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, se refirió en conversación con Tele13 Radio a la decisión del conglomerado de descartarlo como candidato al Congreso y, reiteró que espera que dicha medida se revierta.

“Hay que ver que hay una situación que se puede revertir porque fue una decisión mal tomada de la que ni siquiera me han notificado. Si no tendré que asumir las consecuencias”, dijo el ex precandidato.

Sobre la justificación entregada por el Frente Amplio para quitarlo de la lista de los candidatos, Mayol dijo que “la denuncia de que yo quise bajar a Natalia (Castillo) es absolutamente falsa, hay dos versiones. Creo que el lenguaje está fuera de contexto”.

“Lunes, me reúno con la mesa del Frente Amplio, avanzamos y luego me entero de que está esta denuncia de una reunión de semanas atrás. Entiendo que algo de lo que pasó en la reunión no gustó, Entiendo que hay un interés objetivo que la portada de un diario sea una denuncia”, dijo Mayol.

El sociólogo dijo que “lo encontré una traición enorme y ahí le mando el audio a Natalia y a Giorgio donde no hay ni una palabra mala, comparen con Piñera en los 90. (…) Estaba con rabia”.

“Me parece súper grave y a partir de un audio que estuve dispuesto a hacer público. Estoy esperando la resolución, no tengo idea cuál es el fondo del asunto. Esperemos que haya un camino de solución en las próximas horas” dijo el ex precandidato del Frente Amplio.