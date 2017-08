Leo Méndez Jr. se fue a Suecia por una supuesta estafa que le hizo su expololo

Leo Méndez Jr se fue a vivir a Suecia hace un par de meses. Las razones para partir tan lejos de su familia eran desconocidas hasta ahora, pues se supo que la decisión pasó principalmente por una supuesta estafa que le habría hecho su expololo en Chile.

El hijo del cantante habría sufrido una fuerte desilusión amorosa con Felipe Ortiz, quien lo habría dejado en Dicom luego de firmar un pagaré de la universidad que suma más de $4 millones.

"Leito", como le dicen sus cercanos, no se ha referido al tema directamente pero publicó un mensaje en Instagram: "Estaba esperando que el tiempo me diera la razón. Este señor que aparece ahí robando es el MISMO que me engañó y me dejó en DICOM por 4 millones y medio. No dije nada hasta el día de hoy por el cariño que yo en la vida una vez le tuve".

Intrusos se contactó con Felipe Ortiz, quien grabó un video para el canal e hizo su descargo. Confesó que existe el pagaré y fue firmado cuando tenían una relación: "Jamás fue un engaño.. Gracias por permitir dar mi versión de esto, que está afectando de forma brutal a mi imagen y a mi familia", dijo.

El programa también contactó al cantante Leo Méndez, quien afirmó que la historia era cierta., y recuerdo muy bien que Felipe, su pareja en ese entonces, lo hizo firmar un pagaré y eso lo dejó endeudado. Está en Dicom mi hijo”, afirmó.

En tanto, Steffi Médez defendió a su hermano y sostuvo que "todo cae por su propio peso.. Tiene que hacerse responsable por todo lo que ha hecho”.