[VIDEO] Nabila Rifo por Mauricio Ortega: "Un día iré a la cárcel y le preguntaré por qué me sacó mis ojos"

Nabila Rifo , la joven madre que el 14 de mayo de 2016 perdió sus ojos tras una brutal agresión de su ex pareja, Mauricio Ortega , habló de su presente, de sus planes para el futuro y del movimiento que ha generado en torno a su caso.

En una entrevista al matinal "La Mañana" de Chilevisión , la mujer de 29 años habló de cómo ha superado el traumático episodio, que la tuvo cerca de la muerte por varios días.

Rifo reconoció que algún día le gustaría conversar con su ex pareja, para que le entregue una explicación por lo sucedido. "Me pregunto por qué él (Ortega) me hizo esto. Un día iré a la cárcel y le voy a preguntar por qué me hizo esto, por que me sacó mis ojos", expresó.

La coyhaiquina afirmó que ahora está pensando en trabajar y en formar un negocio para tener ingresos para una familia.

"Yo me siento una mujer muy fuerte, muy inteligente. Si yo me propongo algo, lo logro, como sea lo logro", apuntó.

Nabila también habló de la posibilidad de rehacer su vida con una nueva pareja, afirmando que esperará "unos años más". "Uno siempre necesita de alguien, pero que de esta vez, que esa persona no sea como Mauricio", dijo.

Por el movimiento que ha generado su caso, Rifo se mostró emocionada. Contó que sus hijos le leen algunos de los mensajes que le llegan a su Facebook, lo que incluso provienen de fuera de Chile.

"Tengo como 50 mensajes como de Argentina, de otros países, donde dicen que no entienden por qué está pasando esto, que se arrancan de los maridos con los hijos, que soy una guerrera, que están orgullosas de mí", narró.