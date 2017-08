16:58 La Presidenta defendió el proyecto para modificar las pensiones asegurando que no se trata de un impuesto al trabajo, sino de una prestación de seguro social.

Michelle Bachelet: "En Chile el empleador no coloca nada para las pensiones"

Santiago de Chile, 16 ago (EFE).- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, defendió hoy el proyecto para modificar el sistema de pensiones, afirmando que la iniciativa "habla de solidaridad y de que el empleador se coloca (aporta), porque Chile es uno de los pocos países en que el empleador no coloca nada para las pensiones".

En una entrevista en el canal Mega, la mandataria aseguró además que no se trata de un impuesto al trabajo, sino de una prestación de seguro social, "que tiene una contraprestación directa, la persona recibe un beneficio a diferencia de los impuestos".

Por ello, Bachelet advirtió que las tres iniciativas que envió al Congreso para mejorar las pensiones de los chilenos "recién el lunes ingresaron" y que mucha gente "ha estado hablando sin conocer el proyecto en detalle".

De las tres iniciativas, una crea el ahorro colectivo, otra perfecciona la regulación del sistema de capitalización individual y la tercera es una reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo.

La reforma al sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y basado en la capitalización individual de los recursos que aporta cada trabajador, equivalentes al 10 % de los salarios, surgió de la constatación de que ha sido incapaz de generar pensiones dignas a los chilenos.

Actualmente, el 90,75 % de los jubilados por el sistema reciben pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (unos 233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido vigente.

La mandataria recordó que la tesis de ese sistema era, en ese tiempo, "usted solito se las arregla, usted solito, si ahorra platita va a tener una pensión maravillosa".

"Pero resulta que no funcionó, porque la gente tiene pensiones muy bajas, de la clase media o de los trabajadores que no tuvieron opción y no pudieron elegir al entrar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)", explicó.

Por este motivo, la iniciativa del gobierno busca aumentar al 15 % la cotización de los trabajadores, con la novedad de que el 5 % adicional lo aportarán los empleadores y no será administrado en su totalidad por las AFP, sino que 3 puntos porcentuales irán a un fondo común solidario, para mejorar las pensiones más bajas y las de los propios cotizantes.

Por otro lado, la gobernante indicó que su Administración ya ha hecho "cuatro o cinco reformas profundas y quedan solo siete meses de gobierno" y que por ello no han eliminado el sistema actual.

"Una reforma más contundente yo creo que le va a tocar al próximo gobierno. Es otra etapa, cualquier otra discusión de fondo, si cambiamos el sistema completo, ese es un tema para un próximo Gobierno", insistió.

En cuanto al debate sobre si volver al sistema anterior de reparto o dar la posibilidad de elegir a las personas dónde poner sus ahorros, la gobernante consideró que hoy día "la gente igual puede tomar seguros y poner su plata ahí, pero efectivamente el tema de la libertad de elección o mí me hace sentido".

"Si nosotros supuestamente tenemos libertad de elección en todo, ¿por qué en este tema no?. Pero yo insisto, decidimos que eso requiere de una reforma mucho más contundente al sistema y yo creo que es momento de otro gobierno", finalizó.

El contenido íntegro de los tres proyectos que contempla la reforma de las pensiones se dará a conocer hoy en una sesión especial de las comisiones de Hacienda, Trabajo y de Constitución de la Cámara de Diputados con los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del Trabajo, Alejandra Krauss.