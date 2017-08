Matrimonio asaltado en San Miguel fue salvado por carabinero: "Llegó un ángel guardián"

Un gran susto vivió un matrimonio esta mañana en la comuna de San Miguel. Cuando estaban en su vehículo fueron abordados por tres delincuentes que amenazándolos con cuchillos y armas de fuego querían quitar sus pertenencias. Pero, mientras protagonizaban el asalto fueron repelidos por un carabinero que escuchó los gritos de la mujer y llegó al lugar.

"Fue como de película porque nosotros nos estacionamos y cuando mi señora se bajó tres tipos llegaron corriendo a amenazarnos con un cuchillo. A mi me quitaron el celular, las llaves de la camioneta y me reventaron la llanta (...) pero de repente aparece un ángel guardián, un carabinero y ahí los tipos le cortaron la cartera a mi señora y salieron arrancando. Gracias a él yo creo que no pasaron a mayor las cosas", comentó una de las víctimas del asalto.

Según información policial, el matrimonio había retirado dinero del banco en calle San Ignacio con avenida Carlos Valdovinos antes de ser abordados.

"Cuando iba a mi unidad escucho los gritos de auxilio de una mujer y verifiqué que había un hombre apuntando con una pistola a la camioneta. Me identifiqué como carabinero y uno de ellos me disparó, pero se dieron a la fuga", indicó el cabo primero Pablo Agurto.

Los delincuentes dispararon en contra del policía y finalmente es uno de los antisociales quien salió lesionado. Igualmente lograron darse a la fuga en un vehículo que los esperaba.

Más tarde, personal de carabineros de servicio en el Hospital El Pino comunicaron el ingreso de un hombre de 35 años con un disparo en el tobillo y muslo de su pierna izquierda. Daniel Saavedra Ayala fue reconocido como una de los participantes en los hechos y tiene un amplio prontuario policial.