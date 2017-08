Abogada de Chile Vamos tras argumentar en el TC por aborto: “En un embarazo hay un otro y tiene derechos”

La abogada que representó la postura de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional (TC), Ángela Vivanco, argumentó sobre la eventual inconstitucionalidad del proyecto que, a su juicio, “se ha caracterizado por dejar de lado”, entre la vida del feto y la del personal médico.

Vivanco señaló que “nosotros hemos querido hacer énfasis en que ser persona no es un tema religioso o filosófico, sino un titular de derechos. Este sujeto no tiene derechos, no se protege su vida, no se admite como víctima de ningún tipo de violación”.

La abogada agregó que “que esta persona sea tomada solo como un interés que solamente le queda al legislativo moderarla queda su criterio cuando se protege y cuándo no. Nosotros hemos querido rescatar el nivel de persona y esa persona tiene dignidad y desde ese punto de vista merece protección y no debe ser eliminado o descartado como este caso”.

Finalmente, Ángela Vivanco aseguró que “las causales son un todo, la excepcionalidad no está especificada. Hay que hacer un distingo que no se hace en estos casos, como el real riesgo de la vida de la madre. Sobre la posibilidad de que sea rechazado y el Gobierno recurra a la Corte Internacional de Derechos Humanos afirmó que “aquí no hay ninguna vulneración de derechos, solo si se aprueba habrá vulneración”.

Esta tarde el TC debería dar su fallo con respecto al proyecto de aborto en tres causales, luego de tres días de alegatos y posturas de las partes que buscan su aprobación y de quienes la rechazan.