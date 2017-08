Ex jefe de sicarios de Pablo Escobar venderá poleras en el persa Biobío

, ex jefe de los, instalará en Chile una tienda en la queque escribió tras su encarcelamiento, informó La Cuarta

De acuerdo con la publicación, “Popeye” el negocio es en conjunto con los dueños de la tienda “El Cartel” de Jorge “Chino” Miranda, Manuel Palma y Robinson Cruces, ubicada en el persa Bío Bío.

Sobre las poleras, Velasquez dijo que se inspiran en las frases que utilizaba en redes sociales. “Las camisas se dieron por todas las frases que yo utilizaba en Facebook, donde me amenazaban de muerte todos los días. ‘A mí que me maten de bala y no de miedo’”, respondía.

“Mi mensaje para los jóvenes es claro: un Pablo Escobar o Popeye no se vuelve a dar fácil en la historia. Los bandidos sólo tienen tres puertas abiertas: la de la cárcel, el hospital o el cementerio. No vale la pena perder un tesoro que tienen los jóvenes, que es su juventud. Hoy en día no existe la palabra lealtad. Piensa que la cabeza de mi patrón (Pablo Escobar)valía US$ 20 millones y niguno de nosotros lo entregó“, dijo Popeye a La Cuarta.