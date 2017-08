Corte de Apelaciones ratificó multa contra CHV por violar la dignidad de presos

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa de 350 Unidades Tributarias Mensuales aplicadas por el Consejo Nacional de Televisión a Chilevisión, por violar la dignidad de reos en su programa "Alerta Máxima: Tras las rejas".

En fallo unánime, la sentencia confirmó la resolución del CNTV que consideró que se vulneró la dignidad humana de las personas privadas de libertad, que además se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

"Que para arribar a dicha conclusión se ha tenido en cuenta, en primer lugar, que se trata de personas altamente vulnerables, en tanto privadas de libertad y bajo la custodia del Estado. En dicho contexto, no puede ponderarse las actuaciones en que se las involucra de la misma manera que a personas en el medio libre, por cuanto su autonomía está significativamente mermada. Consecuentemente debe examinarse las circunstancias en que prestaron su consentimiento para valorar el significado de ello; no es lo mismo hacerlo antes de ser grabados y sin ver el material que va a ser difundido que después con las escenas y libreto editados. Una cosa es querer participar en una actividad televisada, incluso con entusiasmo, para dar a conocer sus historias y otra, muy distinta, es hacerlo para que terceros se mofen de ellas y, a mayor lesividad, las difundan. De lo último debe constar el consentimiento informado, vale decir, con pleno conocimiento del material que será exhibido, cosa que en la especie no consta que haya sucedido", dice el fallo.

La resolución agrega que "el recurrente alega que los internos consintieron en ser filmados, previo a su participación, cuestión que en ningún caso importa autorizar la burla, humillación y degradación de sus personas, situación que acontece con las imágenes que fueron capturadas y luego trasmitidas. Asimismo, no debe confundirse el mal gusto de una producción con un atentado a la dignidad de las personas, olvidando que la vulgaridad y el referido mal gusto también son medio idóneos para denigrar la condición de las personas, en este caso, privadas de libertad".