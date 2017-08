Directora de Fundación Chile Unido por fallo del TC: "Dejaron a las mujeres del país solas"

14:58 Verónica Hoffman lamentó el dictamen que aprobó el aborto en tres causales. "No proteger la vida es inconstitucional", agregó.

Verónica Hoffman, la directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, está decepcionado y calificó de "lamentable" el fallo del Tribunal Constitucional, donde se dio luz verde a la despenalización del aborto en tres causales.

"El TC había dicho que protege la dignidad humana y con esto lo olvidó completamente. Dejó a las mujeres de Chile solas", afirmó. La instancia rechazó por seis votos contra cuatro los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos.

Hoffman agregó que con este resultado, no sólo han decidido "abandonar a la mujer". "Hoy se ha aprobado la deshumanización. Con el apoyo de la fundación más de cinco mil niños nacieron, quienes quizás hoy no estarían. No proteger la vida es inconstitucional", precisó.