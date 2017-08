Van Rysselberghe y fallo del TC por aborto: "Vamos a ver que no sea la fiesta de los violadores"

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, lamentó que el Tribunal Constitucional no acogiera el requerimiento de Chile Vamos y aprobara el aborto en tres causales.

En conversación con Tele13 Radio , la senadora expresó que "para nosotros hoy día es un día triste y lamentamos que en nuestro país la vida no sea un valor absoluto".

Pese a la derrota, la parlamentaria afirmó que vigilarán el nuevo reglamento, especialmente por la objeción de conciencia. "Vamos a estar viendo que el diagnóstico de inviabilidad esté bien hecho y no se estén haciendo falsos diagnósticos. Además vamos a ver que esto no sea la fiesta de los violadores dado que no hay obligación de ratificar la denuncia", apuntó.

Respecto al voto de la ex asesora de Piñera, María Luisa Brahm -que validó el proyecto- Van Rysselberghe dijo que "es una posición personal de ella y que yo lamento profundamente".