Colegio Médico advirtió que alrededor del 70% de los médicos son objetores de conciencia

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, advirtió que alrededor del 70% de los médicos son objetores de conciencia.

Ayer el Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde a la despenalización del aborto en tres causales, y estimó que la ley aprobada en el Congreso no puede excluir a las instituciones privadas, como clínicas, en la objeción de conciencia para no interrumpir los embarazos.

"Nuestro primer rol es dar las prestaciones y asistir a las mujeres, ese es el compromiso que tenemos. Se ha dicho que alrededor del 70% podría estar en contra, queremos ver qué pasa y dar los elementos de información. Tenemos que promover contratar médicos no objetores a lo largo del país", dijo a radio Concierto

La dirigenta sostuvo que "la decisión del médico es personal, no secreta, pero sensible para los profesionales, lo que no puede ser objetado por sus jefaturas. Tenemos la sensación de que existe un clima moral que es muy punitivo a los que no son objetores. Nos han llegado comentarios de algunas instituciones que ya han consultado si es que van a ser objetores".

"La idea es que no exista una inducción de parte de las jefaturas, ya que las instituciones no tienen conciencias. Vamos a ver qué sale en la resolución, pero nuestra mayor fortaleza va a ser la información. No queremos que los reglamentos de algunas instituciones puedan atentar esta percepción individual hacia objetores y no objetores", puntualizó.