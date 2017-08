Impresionante: así se grabó la escena del lago congelado del penúltimo episodio de Game of Thrones

"Beyond The Wall", el penúltimo episodio de la séptima temporada de Game Of Thrones estuvo marcado por una batalla en el lago congelado donde Jon Snow y compañía se enfrentó con un ejército de zombies. HBO lanzó el detrás de cámara de la escena donde queda en evidencia la complejidad que requiere lograr un capítulo como éste.

En el video se puede apreciar que el equipo tuvo que someterse a bajas temperaturas, en donde además ambientaron el lago congelado al aire libre para que quedara aún mejor. De hecho el estudio debió trasladarse a Belfast, en Irlanda, además de visitar localidades en Islandia aprovechando el suelo congelado.

Alan Taylar, el director del capítulo, aseguró que necesitaban crear una situación en donde el público pensara que uno de los personajes importantes se iba a morir.