Rector UC dijo que "seguirán actuando como siempre en casos de emergencia que comprometan el riesgo vital de la madre"

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió a los traslados de pacientes tras la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, asegurando que "seguirán actuando como siempre lo han hecho en casos de emergencia que comprometan el riesgo vital de la madre".

El académico dijo que la Red Salud UC dictará reglamentos internos una vez que se sepa "exactamente cuál es el articulado que queda" tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia institucional que reivindica el plantel.

"Si el paciente no se puede derivar porque está comprometida su salud vital, se va a tratar en la Universidad y eso no se considera un aborto, sino restaurar la vida de una persona que está en riesgo grande", dijo a radio Cooperativa

"Si la urgencia compromete riesgo vital no hay traslado, nosotros asumimos eso, porque en el traslado la persona podría fallecer y eso no se puede hacer. En cambio, si el traslado es sin urgencia nosotros vamos a hacerlo y tendremos los canales abiertos, dependiendo de los sistemas de isapre o Fonasa de la persona. En esto no se puede improvisar", agregó.

El académico explicó que "si en el futuro una madre, electivamente, no de riesgo, sino que en una decisión personal, producto de alguna de estas tres causales, decide solicitar un aborto en nuestra institución, lo que vamos a hacer es trasladarla de manera segura a un hospital público o privado, dependiendo de su situación de salud, sus convenios y el costo se va a hacer cargo la misma isapre que se haría cargo del costo en nuestra institución".