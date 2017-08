Helia Molina enrostró a Soledad Alvear su oposición al aborto en tres causales: “Tú no”

11:36 La ex ministra de Salud recurrió a un popular meme y trolleó a la ex senadora DC por su posición frente a la futura ley.

La ex ministra de Salud, Helia Molina, trolleó a la ex canciller y ex presidenta de la DC, Soledad Alvear, luego de que el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de los parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales y, dio luz verde a su promulgación.

En su cuenta de Twitter, la ex ministra de Salud compartió un cuadro de 12 rostros, entre los que se incluye a la presidenta Michelle Bachelet, la ministra del Sernameg, Claudia Pascual y las parlamentarias Karla Rubilar y Lily Pérez, entre otras personeras políticas en el que se lee “Gracias por su compromiso con las mujeres y niñas de Chile” con una palabra sobre la imagen de cada una de ellas.

En el centro, aparece la figura de la ex ministra DC, Soledad Alvear, en la que se lee “Tú no”, debido al rechazo que la ex senadora manifestó al proyecto.