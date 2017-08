René Orozco y el ingreso de su hermano a Punta Peuco: "Estaba absolutamente perdido"

Ayer El médico y ex presidente de la U afirmó que el caso del general (r) Héctor Orozco Sepúlveda, que deberá cumplir condena en una etapa avanzada Alzheimer, hay "acusaciones con fines político".

El médico y ex presidente del Club de Fútbol Universidad de Chile, René Orozco, se refirió a la detención y traslado a la cárcel de Punta Peuco de su hermano, el general (r) del Ejército, Héctor Orozco, que deberá cumplir condena en una etapa avanzada Alzheimer.

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, el ex dirigente deportivo describió las condiciones en las que estaba su hermano al momento de ser llevo al penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos.

"Es una persona de casi 90 años, enferma, hace mucho tiempo está con una deficiencia mental severa. Ayer fue llevado a Punta Peuco y su hijastro le llevó la ropa después (...) y le dijo a él 'mañana me voy'. O sea, no tenía conciencia que iba a estar en una cárcel por 10 años según la condena que le dio la justicia. Estaba absolutamente perdido", expresó.

Orozco negó que su hermano hubiese sido jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), afirmando que estuvo a cargo de otro organismo militar, específicamente la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por la situación del ex general, el médico señaló que no teme por el posible cierre de Punta Peuco, "porque con cualquier persona de la edad de él se está´aría cometiendo una falta a los derechos humanos terrible, y no solo para los militares".

Sobre la condena que pesa sobre Héctor Orozco, por dos homicidios en 1973, el también académico expresó que "no es verdad que participara en las desapariciones de las personas ajusticiadas, al contrario, por los dos muertos, él llamó a la familia. Hay acusaciones con fines políticos".