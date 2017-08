Alcalde de Huechuraba considera "mezquino" que Providencia se oponga al teleférico: "Trump hace muros, Matthei corta cables"

09:08 Carlos Cuadrado dijo que la edil "está muy mal asesorada y no ha tenido tiempo de estudiar los datos que justifican la obra".

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, dijo que la edil de Providencia, Evelyn Matthei, "es egoísta y mezquina" al oponerse al teleférico que busca unir ambas comunas.

"Siempre habrá gente que se opone al progreso y al desarrollo. No es casual que los que se oponen al aborto, al teleférico, son del mismo sector que representa la señora Matthei. Las comunas no son feudos y la gente reelige cada cuatro años. Me parece mezquino y egoísta que se oponga a la mayoría de la gente de la zona norte. Trump hace muros, Matthei corta cables", dijo a radio Cooperativa

A juicio del edil, "Matthei está muy mal asesorada y no ha tenido tiempo de estudiar los datos que justifican el teleférico. Hay estudios de que la ubicación fue seleccionada por criterios técnicos y no opiniones arbitrarias. Cuando uno asume que el transporte por aire va a evitar que mil autos por hora lleguen al Costanera Center, estamos descongestionando y preocupándonos de la contaminación".

Cuadrado manifestó que "todos los acaldes de la zona norte me han llamado para solidarizar, porque para ellos también el teleférico es una solución. Son 3 mil personas por sentido a la hora. Lo que no entiende la alcaldesa es que esas 3 mil personas van a llegar igual porque lo necesitan, pero van a llegar sin el vehículo".