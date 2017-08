José Antonio Kast y ME-O contra Guillier y Sánchez: "Le temen a los debates y se arrancan"

11:35 Los candidatos presidenciales Kast, Goic y ME-O estuvieron presentes en un debate por los derechos de la infancia. Piñera y Guillier enviaron un representante, mientras que Sánchez no estuvo presente ni envió a nadie.

Esta mañana los candidatos presidenciales se reunieron para realizar un debate por los derechos de la infancia. Carolina Goic, Marco Enríquez Ominami y José Antonio Kast estuvieron presentes en la instancia, mientras que Sebastián Piñera y Alejandro Guillier enviaron representantes. Beatriz Sánchez se ausentó y tampoco envió a nadie, lo que generó críticas por parte de los presentes.

"Los que no estuvieron le tienen temor al debate. En sus propuestas no podrán abordar este tema que es tan grave. Yo no le tengo miedo a los debates", precisó Kast. Y apuntó contra Guillier y Sánchez.

"Prefiero que venga Guillier, quien más que dedicarse a reclamar por el financiamiento de su campaña, un tema que podemos ver mediante el Servel, venga a debatir por un tema tan importante como es la infancia", dijo. Y aprovechó el momento para decir que en su casa, como candidato independiente, el financiamiento es totalmente personal.

En cuanto a la candidata del Frente Amplio, Kast precisó que ella había comentado que estaría presente en la jornada, "esto refleja la poca importancia o el temor que le tiene a los debates. Es un miedo a debatir en público o mostrar las falencias. Nos pasó en otros debates en regiones donde tampoco estuvo presente. Terminen de esconderse y hable con el resto de los candidatos. Ellos le temen al debate directo".

Por otro lado, el candidato del PRO, ME- O dijo que estaba con toda la energía para el debate, a diferencia de los ausentes. "Seguimos viendo el ausentismo de Beatriz, la pereza de Piñera y el escapismo de Guillier. Se siguen escondiendo, no sabemos de sus políticas. Yo entiendo que el truco de Piñera es esconderse, pero sabemos que es un cobarde para los debates. A Piñera hay que derrotarlo con ideas, no con odio, sino con lo que el representa".

Finalmente, ME-O también aprovechó de hacer un llamado al resto de los candidatos para que donen su sueldo durante el periodo de sus campañas. "Ellos tienen los mejores sueldos de Chile, lo tiene Guillier por ejemplo, espero que los bancos estén a la altura del nuevo Chile. A mi me dolió donar el mío, pero lo hice".