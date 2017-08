Kast contra Goic por aborto: "Ella firmó un documento donde no legislaría a favor de dañar una vida"

12:15 El candidato presidendencial independiente dijo que la senadora no había cumplido su palabra escrita. "En la DC de demócratas a algunos les queda poco, porque no respetan los planteamientos de su propio partido", dijo.

El candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, estuvo esta mañana junto a Carolina Goic en un debate por los derechos de la infancia.

Tras terminar la jornada, Kast apuntó con la carta de la DC en relación a su postura por la despenalización del aborto en tres causales y de paso, le recordó que algunos sí respetan las decisiones del Tribunal Constitucional.

"Yo respeto al TC, a diferencia de algunos que reniegan del organismo. Lamento la resolución que tomaron por el aborto, pero Goic dio su palabra y no la cumplió", afirmó.

Goic celebró el rechazo del requerimiento de Chile Vamos por el TC sobre el aborto y lo calificó como un "gran día para la democracia". Antes, también precisó que ella no está a favor del aborto, pero sí es necesario avanzar en las tres causales que se establecen.

"Ella firmó un documento donde decía que nunca legislaría a favor de una norma que estuviera para dañar desde la concepción a la vida natural. No respetó su palabra escrita. En la DC de demócratas a algunos les queda poco, porque no respetan los plateamientos de su propio partido. Tampoco algunos deberían llamarse cristianos, porque un seguidor de cristo no está a favor del aborto", dijo.