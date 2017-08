Desde 2016 a la fecha han aumentado en 60% los donantes de órganos

Las campañas para sensibilizar a la población sobre la donación de órganos han sido exitosas. Así lo reflejan las cifras que aumentaron entre el año pasado y el primer semestre de éste.

Anualmente en Chile se realizan uno 400 trasplantes, número que durante este primer semestre fue superado. De acuerdo al Minsal,, lo que ha permitido

De acuerdo a los datos entregados en el Conversatorio “Chile País Solidario” realizado en la Universidad Bernardo O´Higgins, y donde también participó el papá del pequeño León Smith, entre los trasplantes que más se realizaron durante el primer semestre se encuentran los implantes renales hepáticos, cardíacos, pulmonares y pancreáticos.

Entre otros datos, indicaron que en la lista de espera a nivel nacional, el

Sin embargo, un gran desafío siguen siendo los donantes pediátricos. José Luis Rojas, Coordinador Nacional de Trasplante del Minsal, explicó el sistema está sobre exigido y los donantes pediátricos tardan por lo menos un año en aparecer.

Y otra de las problemáticas, siguen siendo los mitos que existen en relación a la donación de órganos. Cristián Baeza, Cirujano Cardiovascular y de Trasplante Cardiaco de Clínica Las Condes, precisó que esta información poco clara dificulta el proceso,

"Si una persona acepta ser donante voluntariamente, pero tras su muerte su familia decide no entregar sus órganos, nosotros los médicos no podemos forzar que lo hagan. No puedo llegar y sacar los órganos a una persona si su familia dice que no, aunque esa persona haya decidido en vida ser donante. En Chile el dinero no compra órganos”, indicó.