Helia Molina tras trolleo a Soledad Alvear: “No evalué el impacto que podía tener”

13:08 La ex ministra de Salud explicó por qué enrostró a la ex presidenta de la DC su postura contraria a la despenalización del aborto en tres causales a través de redes sociales.

La ex ministra de Salud, Helia Molina, se refirió en conversación con radio Bío Bío, al meme que subió a redes sociales, con el que enrostró a la ex canciller, Soledad Alvear, su postura contraria al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, luego de que el TC dio luz verde para su promulgación.

En el meme, hay varias fotografías de personeras políticas, entre ellas, de la presidenta Bachelet y la ministra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Claudia Pascual. Sobre los rostros de las mujeres se lee un agradecimiento por el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo, pero en el caso de Alvear, quien también aparece en las imágenes, el texto dice “tú no”.

“Cuando me llegó ese meme, que no lo hice yo (…) lo encontré muy real“, dijo la ex ministra.

Molina agregó además que “independiente de que yo conozco a Soledad, le tengo gran respeto como persona, como jurista, como ex ministra (…) en este caso específico su propio partido apoyó este proceso y votó a favor, entonces era como cierto y no evalué el impacto que podía tener en los medios o ella misma, pero una no está todo el día calculando. Fue espontáneo”.