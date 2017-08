Serviu atribuyó a Enel el retraso en la entrega del corredor Vicuña Mackenna

El director del Serviu Metropolitano, Alberto Pizarro, responsabilizó a la empresa Enel por el retraso en la entrega del corredor del Transantiago en la avenida Vicuña Mackenna.

"En la fase en la que estamos, la última etapa de las obras ha estado afectada por la redes se servicios. Ha sido Enel la que se ha demorado más en el traslado de sus redes. La última fase de la tarea es el retiro del poste y ese proceso es el que está condicionado al retiro del último cable que está condicionado en sus postes. No nos parece razonable que diga que están condicionados. Enel se movió muy tarde", dijo a radio Cooperativa

La autoridad sostuvo que "no tenemos capacidad de mandatar a la empresa cómo, cuándo y dónde traslada sus redes. Nos parece que así como la empresa no ha sido diligente en reponer los servicios en situaciones de emergencia, deberíamos incorporar regulación para ver estas cosas. No tenemos facultad de multas a las empresas, solo al contratista", explicó.

Los trabajos en la avenida Vicuña Mackenna comenzaron hace dos años y Pizarro espera que finalmente las obras estén listas en diciembre.